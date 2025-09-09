Vander Loubet é o deputado federal mais bem avaliado de Mato Grosso do Sul, aponta pesquisa

Flávio Veras

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Dep. Vander Loubet (PT-MS)

Dep. Vander Loubet (PT-MS)

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) lidera, pela quarta vez consecutiva, a avaliação popular entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul. É o que revela pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, realizada entre os dias 1º e 6 de setembro com 3.000 entrevistados em 30 municípios do estado.

Com 20,4% da preferência do eleitorado, Vander atribui o resultado ao trabalho realizado ao longo de seus seis mandatos. “Sigo trabalhando com a mesma energia do 1º mandato. Esse reconhecimento é muito gratificante e estimulante”, afirmou o parlamentar.

O levantamento, encomendado pela rede de rádios Top FM, tem margem de erro de 1,8 ponto percentual e 95% de nível de confiança. Após Vander, aparecem Rodolfo Nogueira (PL), com 15%, Geraldo Resende (PSDB), com 10%, e Marcos Pollon (PL), com 8,2%.

Outros nomes como Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Dr. Luiz Ovando (PP) e Dagoberto Nogueira (PSDB) também foram citados. Indecisos ou que não responderam somaram 25%.

Vander Loubet mantém a liderança desde dezembro de 2024, repetindo o desempenho nas pesquisas realizadas em março e maio deste ano.