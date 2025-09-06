Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Legislativo Sábado, 06 de Setembro de 2025, 16:49 - A | A

Sábado, 06 de Setembro de 2025, 16h:49 - A | A

Câmara dos Deputados

Comissão discute impactos do aterro sanitário na área de proteção do rio Descoberto

Debate visa esclarecer danos ambientais e sociais causados pelo aterro sanitário no DF e Goiás

Viviane Freitas
Capital News

Na próxima terça-feira (9), a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizará uma audiência pública para debater os impactos do Aterro Sanitário Ouro Verde, localizado na área de proteção ambiental (APA) da bacia do rio Descoberto. Essa área abrange partes do Distrito Federal e de Goiás.

A audiência foi solicitada pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e começará às 10 horas, no plenário 3. O evento será interativo, permitindo que o público envie perguntas.

Erika Kokay destacou que o aterro opera de maneira irregular, causando danos ao meio ambiente, como a contaminação do lençol freático, do solo e das águas subterrâneas. Além disso, há impactos na saúde pública e na qualidade de vida da população local. A deputada também mencionou a possível morte do rio Santa Bárbara, liberação de gases tóxicos e a proliferação de doenças devido ao aumento de moscas e mosquitos.

O aterro também afeta negativamente a economia local, prejudicando atividades como agricultura, pecuária, turismo e agroindústria.

