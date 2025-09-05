Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Legislativo Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 14:13 - A | A

Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025, 14h:13 - A | A

RIGOR

Soraya Tronicke defende regras mais rígidas para diretores do Banco Central

Ela criticou a chamada “porta giratória”, em que ex-dirigentes deixam a instituição e rapidamente assumem funções no setor privado

Flávio Veras
Capital News

A senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS) propôs endurecer as regras de atuação dos diretores do Banco Central, com punições severas para casos em que haja uso do cargo em benefício próprio. Ela criticou a chamada “porta giratória”, em que ex-dirigentes deixam a instituição e rapidamente assumem funções no setor privado, aproveitando informações privilegiadas e contatos obtidos no serviço público.

Soraya também defendeu ampliar o período de quarentena desses dirigentes e sugeriu que o Senado tenha poder de destituí-los se ficar comprovado o uso indevido de informações sigilosas. Para a parlamentar, a autonomia do Banco Central deve vir acompanhada de mecanismos de controle, garantindo que o sistema financeiro atue em favor do interesse público e não de interesses particulares.

