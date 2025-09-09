Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Ceasa/MS

Clima ameno favorece queda nos preços de hortaliças em Mato Grosso do Sul

Alface e quiabo registram redução de até 12,5% na Ceasa

Elaine Oliveira
Capital News

A trégua do frio intenso e a chegada de um clima mais ameno favoreceram a produção agrícola em Mato Grosso do Sul, especialmente entre as hortaliças, como alface e quiabo, refletindo na redução dos preços na Ceasa/MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

A alface teve queda de 12,5%, passando de R$ 40,00 para R$ 35,00 a caixa, enquanto o quiabo caiu 10%, de R$ 200 para R$ 180 a caixa de 15 quilos, segundo a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento).

Outros produtos que registraram redução foram:

• Batata inglesa (50 kg): de R$ 120 para R$ 110
• Pimentão verde (12 kg): de R$ 65 para R$ 60
• Mamão formosa (18/20 kg): de R$ 70 para R$ 65 a caixa

Por outro lado, algumas frutas apresentaram alta devido ao período de entressafra, quando a oferta diminui naturalmente. Destaques:

• Maracujá azedo (10/11 kg): de R$ 95 para R$ 105 (+12,5%)
• Manga Tommy (6 kg): de R$ 50 para R$ 55
• Melancia: de R$ 2,20 para R$ 2,30 o quilo
• Melão espanhol (13 kg): de R$ 70 para R$ 75
• Abacate (18/20 kg): de R$ 140 para R$ 150

Segundo a Dimer, a maior produção de hortaliças e a redução das temperaturas extremas contribuíram para tornar os produtos mais acessíveis, beneficiando consumidores e comerciantes.

