PEDIDO

Caravina solicita reparos em ponte da MS-320 em Paraíso das Águas

Segundo o deputado, a situação preocupa moradores da cidade e produtores rurais

Flávio Veras
Capital News

O deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB) apresentou indicação solicitando que à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) faça uma vistoria técnica e reparos estruturais na ponte localizada na Rodovia MS-320, que liga o município de Paraíso das Águas ao Distrito de Pouso Alto. 

Segundo a assessoria do parlamentar, a solicitação atende demanda encaminhada ao gabinete pelos vereadores do município Fio do Povo, Marcos Antonio Costa , Alexia Nogueira e Donato Rezende diante dos problemas estruturais visíveis que a ponte apresenta, oferecendo risco iminente à segurança dos usuários. 

Segundo Caravina, a situação preocupa moradores da cidade, produtores rurais e toda a comunidade que depende diariamente da rodovia. “Essa ponte tem papel estratégico, pois garante o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e a mobilidade de centenas de famílias. Não podemos permitir que a falta de manutenção coloque vidas em risco e comprometa o desenvolvimento da região”, destacou. 

O parlamentar reforçou ainda que a infraestrutura rodoviária adequada é condição básica para o desenvolvimento socioeconômico, especialmente em áreas que dependem da agricultura e precisam de estradas seguras para ter acesso a serviços essenciais. 

Com a indicação, Caravina espera que as providências técnicas sejam tomadas com urgência, garantindo segurança viária e a continuidade do fluxo de pessoas e mercadorias na região.

