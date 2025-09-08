Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

‘Sem anistia ampla, geral e irrestrita, eleições de 2026 serão um teatro’, diz Pollon

Deputado fez essa declaração durante manifestação pró-anistia e impeachment de Alexandre de Moraes

Durante manifestação realizada em Campo Grande neste 7 de setembro, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) voltou a defender a anistia “ampla, geral e irrestrita” aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, sem essa medida, as eleições de 2026 seriam “um teatro”. 

“A Anistia vai ser pautada e vai passar. Pessoas estão sendo condenadas sem terem feito nada. Sem anistia ampla, geral e irrestrita, a única coisa que teremos ano que vem é um teatro. ”, disse Pollon. 

O ato, batizado de “Reaja Brasil”, reuniu milhares de apoiadores que pediam liberdade aos condenados, além de contagem pública dos votos. Em discurso, Pollon criticou os processos contra os investigados, classificando-os como “irregulares” e parte de uma “trama golpista para retirar à direita das eleições”. 

O parlamentar também afirmou que cresce a mobilização nacional em torno do tema e acusou a esquerda de “perverter valores fundamentais da família e da democracia”.

