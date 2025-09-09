Ossada humana é encontrada em área de preservação em Maracaju

Elaine Oliveira

Uma ossada humana foi localizada na manhã desta segunda-feira (8) em uma área de preservação ambiental na Chácara Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades da Vila Margarida, em Maracaju, a 154 quilômetros de Campo Grande.

O arrendatário da propriedade encontrou os restos mortais perto de um brejo enquanto vistoriava a região, segundo informações do Maracaju Speed. A polícia foi acionada, confirmou se tratar de ossada humana e isolou o perímetro até a chegada da perícia.

De acordo com a análise inicial, os restos mortais seriam de um homem. Pelo avançado estado de decomposição, a morte pode ter ocorrido há mais de um ano.

A ossada foi recolhida e encaminhada ao médico legista, que realizará exame genético de DNA para identificar a vítima.