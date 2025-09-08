Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Opinião Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 12:10 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 12h:10 - A | A

Opinião

Violência doméstica não pode ser tratada como “risco de contratação”

Por Viviane Vaz*

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Artigo de responsabilidade do autor
Envie seu artigo para [email protected]

Decisão do STF garante afastamento remunerado para vítimas, mas ainda há quem interprete isso como um problema para o mercado de trabalho.

Em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Tema 1370, reconhecendo o direito de afastamento remunerado para empregadas vítimas de violência doméstica. A decisão estabeleceu que os primeiros 15 dias de afastamento são custeados pelo empregador, e o restante pelo INSS, garantindo proteção à vítima sem impor ônus definitivo às empresas.

Apesar de justa, considerando que isso já previsto que uma pessoa em tratamento pós-trauma muitas vezes recebe atestado médico psiquiátrico, porém a repercussão em alguns setores do mercado de trabalho reforça uma interpretação problemática: tratar a violência como “risco de contratação”. Alguns artigos de opinião, como os de Marcelo Tavares (Migalhas, 22/08/2025) e SIPCES (20/08/2025), questionam se micro e pequenas empresas poderão sofrer impactos financeiros e sugerem cautela na contratação de mulheres. Essa visão é socialmente injusta e eticamente problemática.

Supor que toda mulher possa sofrer violência e que todo homem possa praticá-la reproduz estereótipos de gênero, e ainda transfere para o mercado de trabalho a responsabilidade pela violência, o que é inadequado e perigoso. Quando o empregador passa a ser visto como responsável pelo “risco” de afastamento da funcionária, a lógica de proteção social se transforma em cálculo financeiro: empresas podem evitar contratar mulheres ou criar barreiras, tentando minimizar perdas. Ou seja, o problema social — a violência doméstica — é transferido para o setor privado, quando, na realidade, a proteção e prevenção devem ser garantidas pelo Estado e pela sociedade.

Além disso, qualquer pessoa — homem ou mulher, solteira ou casada — pode necessitar de afastamento médico ou psicológico em função de trauma ou sofrimento psíquico. Reduzir a proteção a um grupo específico ou tratá-la como “risco” contribui para exclusão do mercado de trabalho e perpetua desigualdades históricas. A psicanálise ajuda a compreender a profundidade do sofrimento: como apontou Sigmund Freud, “O trauma não é um fato do passado, mas uma experiência que repercute na vida presente e futura do indivíduo”. Ou seja, o afastamento remunerado não é privilégio, mas uma necessidade real para que a vítima possa se recuperar e reintegrar-se social e profissionalmente.

Como destacam João Badari (Capital News, 30/08/2025) e Clara Mendonça (Poder360, 18/08/2025), o equilíbrio entre proteção social e sustentabilidade empresarial é possível, desde que se combata a ideia de que vítimas são um “risco” e se priorize o acolhimento. Políticas de proteção são uma questão de direito humano, saúde mental e justiça social, e a violência doméstica não pode ser prevista nem tratada como fator de mercado.

Conselho aos empresários:

Empresários e empregadores devem compreender que a proteção às vítimas de violência doméstica não é um custo a evitar, mas uma responsabilidade social a assumir. Investir em políticas internas de acolhimento, orientação e flexibilidade além do custo ser baixo, cumpre a lei e fortalece a confiança, a lealdade e o bem-estar de toda a equipe. Garantir que suas funcionárias — e todos os trabalhadores — tenham espaço seguro para se recuperar de traumas é, acima de tudo, uma postura ética e estratégica que beneficia a sociedade e a própria empresa.


*Viviane Vaz
Psicanalista, Escritora e
Coordenadora do Projeto Nova Transforma
[email protected]
@vivismvaz
https://vivisvaz.blogspot.com/

Fontes das reportagens:
João Badari, Mulheres vítimas de violência doméstica têm vitória histórica no STF, Capital News, 30/08/2025. Link
Marcelo Tavares, Empregador e Estado: quem paga o preço da proteção às vítimas?, Migalhas, 22/08/2025. Link
Clara Mendonça, STF equilibra proteção social e sustentabilidade empresarial, Poder360, 18/08/2025. Link
Eduardo Zarate, Medida protetiva sem custo proibitivo, Estadão, 20/08/2025.

 

• • • • •

 

A veracidade dos dados, opiniões e conteúdo deste artigo é de integral responsabilidade dos autores e não reflete, necessariamente, a opinião do Portal Capital News

  

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República