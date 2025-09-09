Soraya Thronicke se manifesta sobre operação da PF contra stalking

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Senadora afirma que não foi comunicada sobre a Operação Stalking e destaca a necessidade de leis mais rígidas

Divulgação

Senadora afirma que não foi comunicada sobre a Operação Stalking e destaca a necessidade de leis mais rígidas

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) se manifestou, por meio de sua assessoria, sobre a Operação Stalking deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (9). A operação cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um suspeito de enviar mensagens de teor sexual à parlamentar, além de outras mulheres, incluindo uma colega de Câmara.

De acordo com a assessoria da senadora, ela não foi previamente informada sobre a ação policial. Soraya, no entanto, expressou plena confiança no trabalho da Polícia Federal. "Ao longo do meu mandato, tenho sido alvo frequente de crimes dessa natureza, incluindo ameaças de morte. Esses ataques refletem atitudes sexistas e criminosas contra mulheres em cargos públicos", afirmou a parlamentar.

Soraya também ressaltou que o enfrentamento a crimes dessa natureza não deve ser responsabilidade apenas das autoridades policiais. "O Legislativo também precisa fazer sua parte, aprovando leis mais rigorosas e eficazes para proteger as mulheres", declarou. A senadora citou, como exemplo, a Lei do Stalking (Lei nº 14.132/2021), que aumentou as penas para esse tipo de crime, de autoria da senadora Leila Barros.

A senadora concluiu destacando a importância de um ambiente mais seguro para as mulheres no cenário político e reforçou seu compromisso com a luta contra a violência de gênero. "Ainda há muito a ser feito, mas estamos avançando", afirmou Soraya.