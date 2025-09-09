Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Legislativo Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 16:09 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 16h:09 - A | A

Operação Stalking

Soraya Thronicke se manifesta sobre operação da PF contra stalking

Senadora afirma que não foi comunicada sobre a Operação Stalking e destaca a necessidade de leis mais rígidas

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) se manifestou, por meio de sua assessoria, sobre a Operação Stalking deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (9). A operação cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um suspeito de enviar mensagens de teor sexual à parlamentar, além de outras mulheres, incluindo uma colega de Câmara.

De acordo com a assessoria da senadora, ela não foi previamente informada sobre a ação policial. Soraya, no entanto, expressou plena confiança no trabalho da Polícia Federal. "Ao longo do meu mandato, tenho sido alvo frequente de crimes dessa natureza, incluindo ameaças de morte. Esses ataques refletem atitudes sexistas e criminosas contra mulheres em cargos públicos", afirmou a parlamentar.

Soraya também ressaltou que o enfrentamento a crimes dessa natureza não deve ser responsabilidade apenas das autoridades policiais. "O Legislativo também precisa fazer sua parte, aprovando leis mais rigorosas e eficazes para proteger as mulheres", declarou. A senadora citou, como exemplo, a Lei do Stalking (Lei nº 14.132/2021), que aumentou as penas para esse tipo de crime, de autoria da senadora Leila Barros.

A senadora concluiu destacando a importância de um ambiente mais seguro para as mulheres no cenário político e reforçou seu compromisso com a luta contra a violência de gênero. "Ainda há muito a ser feito, mas estamos avançando", afirmou Soraya.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República