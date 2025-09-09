Relatório da CPI do Consórcio Guaicurus pode ser entregue nesta sexta-feira O objetivo é verificar se a empresa realmente está em déficit financeiro ou se está, de alguma forma, descumprindo os compromissos estabelecidos no contrato de prestação de serviços

Viviane Freitas

Capital News



Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal

Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal



A entrega do relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Consórcio Guaicurus, que investiga a prestação do serviço de transporte coletivo em Campo Grande, deverá ser antecipada para esta semana. Inicialmente, o prazo final era 30 de setembro, mas a expectativa agora é que o documento seja lido em coletiva de imprensa na manhã de sexta-feira (12).

Em entrevista, o vereador Maicon Nogueira (PP), membro da CPI, informou que haverá uma reunião entre os integrantes do colegiado nesta terça-feira (9), às 14h. "A finalidade do encontro é concluir o relatório final", afirmou Nogueira. Ele também adiantou que, embora os detalhes do relatório ainda não possam ser revelados, ele pedirá melhorias no serviço.

Durante os cinco meses de trabalho da CPI, foram ouvidas várias pessoas, incluindo especialistas em mobilidade urbana, gestores públicos, trabalhadores e passageiros. Entre as principais queixas registradas pela Ouvidoria da CPI estão a superlotação dos ônibus, os constantes atrasos e o sucateamento da frota, que não tem previsão de renovação, apesar das exigências da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande).

Além disso, o relatório da CPI abordará a insatisfação da população com a qualidade do serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus. Apesar dos lucros milionários obtidos pela empresa, os usuários denunciam um serviço de transporte de qualidade péssima e uma frota em condições precárias, que prejudica a rotina dos passageiros.

Para aprofundar a investigação sobre possíveis irregularidades, a CPI contratou assessorias contábeis e jurídicas, com custo de R$ 140 mil, para realizar uma análise detalhada das finanças do Consórcio Guaicurus. O objetivo é verificar se a empresa realmente está em déficit financeiro ou se está, de alguma forma, descumprindo os compromissos estabelecidos no contrato de prestação de serviços.