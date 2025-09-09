Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Economia

Documentário

Rota Bioceânica promete impulsionar o comércio e reduzir custos logísticos

Série documental da CNN destaca a importância da Rota Bioceânica para o Brasil

Viviane Freitas
Capital News

A Rota Bioceânica, que se inicia em Mato Grosso do Sul e conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento, integração comercial e novos negócios. O projeto tem o potencial de reduzir o tempo e o custo de transporte de mercadorias, facilitando as exportações brasileiras entre continentes distantes.

Para mostrar o andamento das obras desse importante corredor rodoviário, a CNN Brasil lançou a série documental "Rota Bioceânica: Brasil rumo ao Pacífico", durante o evento CNN Talks Potência Verde em São Paulo, no dia 8 de setembro. "A rota começa no estado que mais cresce no país", afirmou o analista de política da CNN, Caio Junqueira.

A série será exibida entre 15 e 19 de setembro, com cinco reportagens especiais. Além disso, no dia 20 de setembro, um documentário reunindo os melhores momentos será transmitido pela CNN. O conteúdo estará disponível também no canal oficial da CNN Brasil no YouTube. "A Rota Bioceânica é de um valor inestimável para Mato Grosso do Sul e para o Brasil", destacou o secretário de Governo, Rodrigo Perez, durante o evento.

Com mais de 2,4 mil km de extensão, a Rota Bioceânica ligará o Centro-Oeste brasileiro ao Chile, cruzando o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O principal objetivo é encurtar a rota de exportação para a Ásia, reduzindo custos e o tempo de frete, oferecendo uma alternativa ao Porto de Santos. "Somos o coração de um projeto ousado que vai interligar quatro países", afirmou Perez.

A obra inclui a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (PY), cuja finalização está prevista para o segundo semestre de 2026. A Rota Bioceânica tem o potencial de reduzir os custos logísticos em até 30% e economizar 15 dias no tempo de transporte em relação à rota tradicional via Porto de Santos. Além de impulsionar o comércio, a rota também promete abrir novas possibilidades turísticas nas regiões por onde passa.

