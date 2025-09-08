Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Legislativo Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 11:23 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 11h:23 - A | A

TRAMITANDO

Deputados querem vetar comercialização de arsênio sem autorização em Mato Grosso do Sul

Segundo a justificativa, a legislação busca garantir maior segurança à população

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) o Projeto de Lei 235/2025, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, da comercialização de arsênio, e dá outras providências. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 

Segundo a Alems, a proposta proíbe a comercialização de arsênio, seja por venda física ou digital, em todo o Estado, a fim de garantir maior segurança à população e evitar seu uso indevido. A única exceção será para as pessoas jurídicas que estejam devidamente licenciadas pelos órgãos competentes para aplicação industrial, científica, ou outra modalidade autorizada. 

“O objetivo é proibir, em Mato Grosso do Sul, a comercialização indiscriminada de arsênio, elemento químico extremamente tóxico, cujo uso indevido pode resultar em envenenamentos. Assistimos, recentemente, em vários portais digitais, um trágico episódio de envenenamento por uso de arsênio na composição de um bolo praticado por uma adolescente na grande São Paulo, isso acendeu um alerta nacional quanto à necessidade de proibir a comercialização desregulada da substância, a fim de prevenir novos casos semelhantes e proteger a população de situações de alto potencial lesivo”, justificou Caravina.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República