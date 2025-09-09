Caravina está entre os três deputados mais bem avaliados de Mato Grosso do Sul, aponta pesquisa

Flávio Veras

Divulgação Caravina ficou 3º lugar na sondagem espontânea, com 7,1% das menções

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) figura entre os três parlamentares com melhor avaliação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, encomendada pela Rede de Rádios Top FM. O levantamento, realizado entre 1º e 6 de setembro com 3 mil entrevistados em 30 municípios, mostra Caravina em 3º lugar na sondagem espontânea, com 7,1% das menções. Ele aparece atrás do presidente da Casa, Gerson Claro (PP), que lidera com 13%, e do 1º secretário, Paulo Corrêa (PSDB), citado por 10,2%.

Ex-prefeito de Bataguassu por dois mandatos, Caravina tem pautado sua atuação parlamentar em defesa do municipalismo, com propostas voltadas à saúde, infraestrutura e fortalecimento das administrações locais. Atualmente, preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), função estratégica que lhe garante protagonismo na análise de projetos de lei e em debates estruturantes para o Estado.