Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Legislativo Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 10:06 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 10h:06 - A | A

PESQUISA

Caravina está entre os três deputados mais bem avaliados de Mato Grosso do Sul, aponta pesquisa

Pesquisa foi realizada entre 1º e 6 de setembro com 3 mil entrevistados em 30 municípios

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) figura entre os três parlamentares com melhor avaliação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, encomendada pela Rede de Rádios Top FM. O levantamento, realizado entre 1º e 6 de setembro com 3 mil entrevistados em 30 municípios, mostra Caravina em 3º lugar na sondagem espontânea, com 7,1% das menções. Ele aparece atrás do presidente da Casa, Gerson Claro (PP), que lidera com 13%, e do 1º secretário, Paulo Corrêa (PSDB), citado por 10,2%.

Ex-prefeito de Bataguassu por dois mandatos, Caravina tem pautado sua atuação parlamentar em defesa do municipalismo, com propostas voltadas à saúde, infraestrutura e fortalecimento das administrações locais. Atualmente, preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), função estratégica que lhe garante protagonismo na análise de projetos de lei e em debates estruturantes para o Estado.

PESQUISA

 

 

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República