Câmara vota PL que determina instalação de bebedouros em praças e parques

Estão previstos outros dois projetos na Sessão Ordinário desta terça-feira (9)

Três projetos estão pautados para discussão e votação na Sessão Ordinária de terça-feira (9), da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Segundo o órgão, uma das propostas tem o objetivo de obrigar a instalação de bebedouros em praças e parques. Outra proposição busca instituir o Projeto Voluntários da Saúde.

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.802/25, da vereadora Luiza Ribeiro, que determina a instalação de bebedouros públicos nas praças e parques do Município de Campo Grande, com o objetivo de promover o acesso à água potável e incentivar a hidratação da população. A proposição, conforme justificado pela vereadora, visa atender a uma demanda importante da população. Ela cita que leis semelhantes já estão em vigor em outros municípios brasileiros.

Também em primeira discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 11.892/25, que institui em Campo Grande o projeto “Voluntários da Saúde”, com a finalidade de promover ações educativas, preventivas e de triagem básica em saúde física e mental, e de promoção do bem-estar psicossocial, junto à população, por meio da atuação de profissionais e estudantes voluntários da área da saúde. As ações do projeto serão realizadas, prioritariamente, em espaços públicos como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha.

Será votado ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei 11.698/25, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado no dia 15 de junho. Conforme a proposta, entende-se por Johrei o método de canalização da Energia Espiritual (Luz Divina), considerado um ato sagrado, uma oração para purificação do espírito, capaz de transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia. A proposta é do vereador Flávio Cabo Almi.

Palavra Livre

Durante a sessão, Vicentina dos Santos Vasques Xavier falará na Tribuna sobre a Lei 6.061/2018, de autoria do vereador Dr. Lívio, que instituiu o Programa Recomeçar, para tratamento psicossocial e reeducação de homens autores de violência doméstica. Ela vai apresentar um balanço das atividades do programa.