Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Legislativo Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 08:19 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 08h:19 - A | A

CAPITAL

Câmara vota PL que determina instalação de bebedouros em praças e parques

Estão previstos outros dois projetos na Sessão Ordinário desta terça-feira (9)

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

 Três projetos estão pautados para discussão e votação na Sessão Ordinária de terça-feira (9), da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Segundo o órgão, uma das propostas tem o objetivo de obrigar a instalação de bebedouros em praças e parques. Outra proposição busca instituir o Projeto Voluntários da Saúde. 

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.802/25, da vereadora Luiza Ribeiro, que determina a instalação de bebedouros públicos nas praças e parques do Município de Campo Grande, com o objetivo de promover o acesso à água potável e incentivar a hidratação da população. A proposição, conforme justificado pela vereadora, visa atender a uma demanda importante da população. Ela cita que leis semelhantes já estão em vigor em outros municípios brasileiros. 

Também em primeira discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 11.892/25, que institui em Campo Grande o projeto “Voluntários da Saúde”, com a finalidade de promover ações educativas, preventivas e de triagem básica em saúde física e mental, e de promoção do bem-estar psicossocial, junto à população, por meio da atuação de profissionais e estudantes voluntários da área da saúde. As ações do projeto serão realizadas, prioritariamente, em espaços públicos como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha. 

Será votado ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei 11.698/25, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser comemorado no dia 15 de junho. Conforme a proposta, entende-se por Johrei o método de canalização da Energia Espiritual (Luz Divina), considerado um ato sagrado, uma oração para purificação do espírito, capaz de transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia. A proposta é do vereador Flávio Cabo Almi. 

Palavra Livre 

Durante a sessão, Vicentina dos Santos Vasques Xavier falará na Tribuna sobre a Lei 6.061/2018, de autoria do vereador Dr. Lívio, que instituiu o Programa Recomeçar, para tratamento psicossocial e reeducação de homens autores de violência doméstica. Ela vai apresentar um balanço das atividades do programa.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República