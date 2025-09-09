Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Polícia Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 09:42 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 09h:42 - A | A

Polícia Rodoviária Federal

PRF apreende fuzil, submetralhadora e toneladas de drogas em caminhão

Motorista foi preso durante fiscalização em posto de combustível

Elaine Oliveira
Capital News

Divulgação/PRF

Um homem foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Campo Grande transportando mais de 2,6 toneladas de drogas, além de armas de grosso calibre e munições, em um caminhão. A apreensão ocorreu na última sexta-feira (5), mas só foi divulgada nesta segunda-feira (8).

O veículo, que também carregava paletes com destino a São Paulo, foi abordado após o motorista demonstrar nervosismo ao perceber a presença dos policiais enquanto abastecia.

Divulgação/PRF

Na vistoria, foram encontrados 2.564 quilos de maconha, 50 quilos de skunk (supermaconha), além de um fuzil calibre .30 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm, sete carregadores e 40 munições para fuzis.

O caminhoneiro confessou que tinha conhecimento do transporte ilícito, mas não revelou detalhes sobre a origem e o destino da carga. Para acessar o compartimento oculto no veículo onde estavam escondidas as armas, os agentes contaram com apoio do Corpo de Bombeiros.

O homem, a droga e o armamento foram encaminhados à Polícia Federal.

