PRF apreende fuzil, submetralhadora e toneladas de drogas em caminhão

Elaine Oliveira

Capital News



Um homem foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Campo Grande transportando mais de 2,6 toneladas de drogas, além de armas de grosso calibre e munições, em um caminhão. A apreensão ocorreu na última sexta-feira (5), mas só foi divulgada nesta segunda-feira (8).

O veículo, que também carregava paletes com destino a São Paulo, foi abordado após o motorista demonstrar nervosismo ao perceber a presença dos policiais enquanto abastecia.

Na vistoria, foram encontrados 2.564 quilos de maconha, 50 quilos de skunk (supermaconha), além de um fuzil calibre .30 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm, sete carregadores e 40 munições para fuzis.

O caminhoneiro confessou que tinha conhecimento do transporte ilícito, mas não revelou detalhes sobre a origem e o destino da carga. Para acessar o compartimento oculto no veículo onde estavam escondidas as armas, os agentes contaram com apoio do Corpo de Bombeiros.

O homem, a droga e o armamento foram encaminhados à Polícia Federal.