Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Polícia Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 19:15

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 19h:15

Três Lagoas

Operação prende estelionatário após golpe de R$ 10 mil

Suspeito de 25 anos foi localizado na casa da namorada e levado para São Paulo

Elaine Oliveira
Capital News

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (8) em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande, durante a Operação Fim da Fraude. Ele é suspeito de aplicar um golpe que causou prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil a um empresário de Fernandópolis (SP).

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Segundo as investigações, o crime ocorreu em março deste ano, quando o suspeito se apropriou de bens da vítima e posteriormente os vendeu para uma pessoa em Suzanápolis (SP). Os objetos foram recuperados pela polícia.

Após descobrir que era procurado, o investigado deixou São Paulo e se mudou para Três Lagoas na tentativa de evitar a prisão. Ele foi localizado na residência da namorada.

O preso foi conduzido para Fernandópolis, onde passará por audiência de custódia.

