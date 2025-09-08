Homem é preso com 3 toneladas de droga em rodovia do Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação DOF Motorista foi preso em flagrante na BR-267, em Bataguassu

Divulgação DOF

Motorista foi preso em flagrante na BR-267, em Bataguassu

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, no último sábado (6), cerca de três toneladas de droga em Bataguassu, a 310 km de Campo Grande. A carga ilícita, composta por 1.900 kg de maconha e 100 kg de skunk, estava escondida entre fardos de cobre em uma carreta Scania.

Durante bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal XV de Novembro, os agentes abordaram o condutor do veículo. O homem, de 36 anos, demonstrou nervosismo e afirmou inicialmente que a carreta havia sido carregada no Mato Grosso com destino ao Porto de Santos (SP). Porém, acabou confessando que pegou a droga em Campo Grande (MS) e a entregaria em São Paulo por R$ 50 mil.

Segundo o DOF, o entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a droga, à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp-MS e o Ministério da Justiça.

“O Mato Grosso do Sul é uma das principais rotas do tráfico no Brasil”, aponta relatório da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. De janeiro a 8 de setembro de 2025, mais de 329 toneladas de entorpecentes já foram apreendidas no estado. O volume representa aumento de 151% em comparação com o mesmo período de 2024.