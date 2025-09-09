Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Supremo Tribunal Federal

Entenda como foram os dois votos pela condenação de Bolsonaro

Outros sete réus também foram coinsiderados culpados pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino

Flávio Veras
Capital News

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou nesta terça-feira (9) o terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado. Até o momento, o placar é de 2 a 0 pela condenação, com votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, restando ainda as manifestações de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Relator do processo, Moraes apontou provas de envolvimento dos réus em crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano ao patrimônio público. O ministro destacou a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, como evidência da tentativa golpista.

Na sequência, Flávio Dino também defendeu a condenação e adiantou que proporá penas mais severas para Bolsonaro e o general Braga Netto, por liderança no esquema, e mais brandas para Alexandre Ramagem e os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio.

O julgamento será retomado nesta quarta-feira (10). Caso haja condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

