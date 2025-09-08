Sete homens são presos com linhas chilenas

Elaine Oliveira

Pelo menos sete homens, com idades entre 18 e 35 anos, foram presos no início da noite deste sábado (6) no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, suspeitos de colocar em risco a vida de motociclistas enquanto soltavam pipas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 19 carretéis de linha chilena com o grupo. O material, que tem poder de corte até quatro vezes maior que o cerol, é proibido por lei.

A ação foi desencadeada após denúncias de moradores, que relataram perigo para populares que passavam pelo local. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.