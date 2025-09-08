Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Encontrado

Recém-nascido é achado em caixa de frutas nos fundos de uma casa em Mato Grosso do Sul

Recém-nascido foi resgatado por bombeiros e levado ao hospital

Viviane Freitas
Capital News

Um bebê do sexo masculino foi encontrado abandonado na noite de domingo (7), dentro de uma caixa de frutas, nos fundos de uma residência em Aquidauana. O recém-nascido estava sem roupas e foi localizado por uma moradora da Rua Antônio Gonçalves, que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.

A equipe de resgate chegou ao local por volta das 19h25 e realizou os primeiros atendimentos ao bebê, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana. Segundo os socorristas, o estado de saúde da criança era estável no momento do resgate.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo abandono da criança. A Polícia Civil também foi acionada e registrou boletim de ocorrência para investigar o caso.

“Foi requisitada perícia no local, a fim de coletar eventuais vestígios deixados pelo delito. A testemunha do crime, responsável por encontrar o bebê, foi intimada e seu depoimento será colhido”, informou a Polícia Civil em nota. A criança segue sob observação médica.

