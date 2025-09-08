Recém-nascido é achado em caixa de frutas nos fundos de uma casa em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Recém-nascido foi resgatado por bombeiros e levado ao hospital

Um bebê do sexo masculino foi encontrado abandonado na noite de domingo (7), dentro de uma caixa de frutas, nos fundos de uma residência em Aquidauana. O recém-nascido estava sem roupas e foi localizado por uma moradora da Rua Antônio Gonçalves, que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros.

A equipe de resgate chegou ao local por volta das 19h25 e realizou os primeiros atendimentos ao bebê, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana. Segundo os socorristas, o estado de saúde da criança era estável no momento do resgate.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo abandono da criança. A Polícia Civil também foi acionada e registrou boletim de ocorrência para investigar o caso.

“Foi requisitada perícia no local, a fim de coletar eventuais vestígios deixados pelo delito. A testemunha do crime, responsável por encontrar o bebê, foi intimada e seu depoimento será colhido”, informou a Polícia Civil em nota. A criança segue sob observação médica.