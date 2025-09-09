Cadela é encontrada morta e filhotes são resgatados em situação de maus-tratos

Elaine Oliveira

Uma cadela foi encontrada morta e outros cães em situação de maus-tratos foram resgatados em Nova Andradina, a 280 quilômetros de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (8). A ação contou com a PM (Polícia Militar) e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), após denúncia anônima.

No imóvel, os policiais precisaram arrombar o portão, que estava trancado com cadeado e tinha cerca elétrica. Durante as buscas, localizaram a cadela já sem vida. No quintal, havia outra cadela extremamente magra em convulsão, um cachorro com deficiência e filhotes em estado de desidratação e fome.

De acordo com o Jornal da Nova, o local apresentava vasilhas vazias de água e ração, além de acúmulo de fezes. A suspeita é de que o tutor tenha abandonado os animais na residência e se deslocado para uma fazenda.

Vizinho relataram que tentavam alimentar os cães por meio das frestas do portão. Os animais sobreviventes foram encaminhados ao CCZ e a uma ONG de proteção animal.

O dono do imóvel não foi localizado até o momento. A Polícia Civil deve abrir investigação para identificá-lo e responsabilizá-lo por maus-tratos.