Três Lagoas

Prefeitura de Três Lagoas entrega 46 escrituras a moradores na próxima sexta

Evento faz parte do programa de regularização fundiária

Flávio Veras
Capital News

A Prefeitura de Três Lagoas irá entregar, na próxima sexta-feira (9), 46 escrituras de doação de imóveis a moradores do bairro Vila Piloto Segundo o órgão, o evento faz parte do programa de regularização fundiária. 

A cerimônia será realizada às 17h30, no CRAS Vila Piloto (Rua 20, nº 160). “A ação reforça o compromisso da gestão do prefeito Dr. Cassiano Maia com o direito à moradia e a segurança jurídica das famílias”, diz a Prefeitura. 

A escritura de doação é o documento que garante a posse legal do imóvel ao morador beneficiado, assegurando seus direitos como proprietário.

