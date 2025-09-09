Prefeitura de Três Lagoas entrega 46 escrituras a moradores na próxima sexta

Flávio Veras

Capital News



Divulgação Evento faz parte do programa de regularização fundiária

Divulgação

A Prefeitura de Três Lagoas irá entregar, na próxima sexta-feira (9), 46 escrituras de doação de imóveis a moradores do bairro Vila Piloto Segundo o órgão, o evento faz parte do programa de regularização fundiária.

A cerimônia será realizada às 17h30, no CRAS Vila Piloto (Rua 20, nº 160). “A ação reforça o compromisso da gestão do prefeito Dr. Cassiano Maia com o direito à moradia e a segurança jurídica das famílias”, diz a Prefeitura.

A escritura de doação é o documento que garante a posse legal do imóvel ao morador beneficiado, assegurando seus direitos como proprietário.