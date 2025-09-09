Idosa é a 26ª vítima de feminicídio; genro é preso pelo crime em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Foto: PCMS Vítima foi morta com facada no pescoço; genro foi preso escondido em casa abandonada

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga mais um caso de feminicídio. Uma idosa de 75 anos foi encontrada morta com uma facada no pescoço na lateral da casa onde morava, em Dois Irmãos do Buriti. O principal suspeito do crime é o genro da vítima, que foi preso horas depois em uma casa abandonada próxima.

De acordo com relatos da filha da vítima, o homem havia passado a noite fora e deixou a residência logo ao amanhecer, após arrumar suas malas. Ela ainda revelou que a mãe havia ameaçado denunciar o genro à polícia por agredir a esposa, o que teria gerado atritos entre eles.

Uma testemunha afirmou que o suspeito queimou objetos nos fundos da casa e foi visto mudando de roupa diversas vezes naquela madrugada. Ele também teria tentado vender um celular novo, possivelmente da vítima. O esposo da idosa confirmou que o único desafeto da mulher era o genro.

Este é o segundo caso de feminicídio registrado no estado em setembro. No dia 4, Dayane Garcia, de 27 anos, morreu após dois meses internada por ter sido baleada pelo marido, que se suicidou em seguida.