Ladrão invade supermercado e destrói sistema de segurança em Campo Grande

Um vídeo divulgado mostra um homem furtando um supermercado localizado no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime ocorreu no mês passado, quando o suspeito arrombou o estabelecimento na Avenida Campestre.

Nas imagens, ele aparece destruindo o sistema de monitoramento de segurança, provavelmente no escritório do supermercado. Depois, o ladrão é visto vasculhando gavetas em busca de objetos de valor.

Segundo testemunhas, o homem agiu sozinho e aproveitou a ausência de funcionários para cometer o furto. As autoridades foram acionadas para investigar o caso e identificar o autor.

“A ação rápida das forças de segurança é essencial para prevenir novos crimes nessa região”, afirmou um representante da polícia local.