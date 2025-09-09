Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Ladrão invade supermercado e destrói sistema de segurança em Campo Grande

Vídeo registra furto em supermercado no Bairro Aero Rancho no mês passado

Viviane Freitas
Capital News

Um vídeo divulgado mostra um homem furtando um supermercado localizado no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime ocorreu no mês passado, quando o suspeito arrombou o estabelecimento na Avenida Campestre.

Nas imagens, ele aparece destruindo o sistema de monitoramento de segurança, provavelmente no escritório do supermercado. Depois, o ladrão é visto vasculhando gavetas em busca de objetos de valor.

Segundo testemunhas, o homem agiu sozinho e aproveitou a ausência de funcionários para cometer o furto. As autoridades foram acionadas para investigar o caso e identificar o autor.

“A ação rápida das forças de segurança é essencial para prevenir novos crimes nessa região”, afirmou um representante da polícia local.

