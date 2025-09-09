Prefeito de Terenos é alvo de operação contra fraudes nesta terça-feira

Viviane Freitas

Capital News



Na manhã desta terça-feira (9), Terenos, município a 31 quilômetros de Campo Grande, foi o centro de uma operação contra fraudes liderada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). Entre os alvos da operação está o prefeito Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), que teve seu nome incluído em pelo menos 10 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão.

As equipes chegaram a Terenos às 6h, cumprindo mandados na Prefeitura, residências de empresários e até em um bar local. Além disso, também houve cumprimento de mandado em Campo Grande, em uma casa no bairro Santo Antônio. "Estamos colaborando com as autoridades e fornecendo todas as informações necessárias", afirmou a assessoria da Prefeitura, confirmando a ação, mas destacando que não foi informada oficialmente sobre o motivo exato da operação.

A operação de hoje acontece um ano após a Operação Velatus, conduzida pelo Gecoc e Gaeco, que também investigou fraudes em licitações milionárias na Prefeitura de Terenos. Na época, o ex-secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, foi preso, acusado de integrar um esquema de desvio de recursos públicos. Os investigadores descobriram que empresas sem experiência eram usadas como fachada para contratos, alguns firmados antes mesmo de as empresas terem sede ou energia elétrica.

Em maio de 2025, o Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul (MPC-MS) obteve no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) a suspensão de contratos da Prefeitura de Terenos devido a indícios de fraude. "A medida interrompeu pagamentos e proibiu novos atos que pudessem agravar o prejuízo ao erário", informou o MPC-MS. A Prefeitura, por sua vez, anunciou que abriria sindicâncias internas para apurar as irregularidades.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre os nomes dos presos ou os objetos apreendidos durante a operação desta terça-feira. A investigação continua em andamento.