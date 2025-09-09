Adolescente desaparecido é encontrado morto em área de mata

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados

Divulgação/PCMS

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados

O corpo de um adolescente encontrado na tarde desta segunda-feira (8) em Dourados foi identificado pela Polícia Civil como sendo de Mateus, de 16 anos, desaparecido há cerca de 15 dias.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição em uma área de mata próxima à Reserva Federal e a condomínios de luxo da cidade. Familiares relataram que alguns pertences pessoais, como um celular e uma bicicleta adquirida recentemente, não foram encontrados no local.

Documentos do jovem estavam espalhados pela mata, mas ainda não há confirmação se isso ocorreu em razão da ação do vento ou das chuvas.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O caso será investigado e, até o momento, é tratado como “morte a esclarecer”.