Dourados

Adolescente desaparecido é encontrado morto em área de mata

Corpo de Mateus, de 16 anos, estava em avançado estado de decomposição

Elaine Oliveira
Capital News

O corpo de um adolescente encontrado na tarde desta segunda-feira (8) em Dourados foi identificado pela Polícia Civil como sendo de Mateus, de 16 anos, desaparecido há cerca de 15 dias.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição em uma área de mata próxima à Reserva Federal e a condomínios de luxo da cidade. Familiares relataram que alguns pertences pessoais, como um celular e uma bicicleta adquirida recentemente, não foram encontrados no local.

Documentos do jovem estavam espalhados pela mata, mas ainda não há confirmação se isso ocorreu em razão da ação do vento ou das chuvas.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O caso será investigado e, até o momento, é tratado como “morte a esclarecer”.

