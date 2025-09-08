Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Sidrolândia

Briga entre vizinhos termina com homem esfaqueado

Caso aconteceu na noite de sábado e envolveu acusações de legítima defesa

Elaine Oliveira
Capital News

Um homem foi esfaqueado após uma briga entre vizinhos na Rua Leôncio de Souza Brito, em Sidrolândia, no início da noite de sábado (6). A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 18h, outras pessoas envolvidas na confusão também apresentaram ferimentos. A faca usada no crime foi apreendida e todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

No local, os depoimentos apresentaram versões divergentes, com acusações mútuas e alegações de legítima defesa. A vítima esfaqueada segue internada. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e lesões corporais recíprocas.

