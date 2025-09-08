Briga entre vizinhos termina com homem esfaqueado

Elaine Oliveira

Divulgação/PCMS Delegacia de Sidrolândia

Divulgação/PCMS

Delegacia de Sidrolândia

Um homem foi esfaqueado após uma briga entre vizinhos na Rua Leôncio de Souza Brito, em Sidrolândia, no início da noite de sábado (6). A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 18h, outras pessoas envolvidas na confusão também apresentaram ferimentos. A faca usada no crime foi apreendida e todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

No local, os depoimentos apresentaram versões divergentes, com acusações mútuas e alegações de legítima defesa. A vítima esfaqueada segue internada. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e lesões corporais recíprocas.