Agronegócio

Indonésia autoriza 17 frigoríficos brasileiros a exportar carne bovina

Habilitação amplia para 38 o número de estabelecimentos aptos a atender mercado indonésio

Elaine Oliveira
Capital News

A Indonésia oficializou a habilitação de 17 frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina, resultado de negociações bilaterais e inspeções realizadas no país em agosto. Com isso, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado local, um aumento de 80% no número de frigoríficos habilitados.

O avanço segue a abertura do mercado realizada em agosto, quando autoridades indonésias passaram a permitir a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil.

Com mais de 270 milhões de habitantes, a Indonésia busca suprir a crescente demanda por proteínas animais. A expectativa é que as novas habilitações aumentem o volume e a diversidade dos embarques, reforçando o papel do Brasil como fornecedor estratégico no Sudeste Asiático, além de gerar emprego e renda na cadeia agropecuária nacional.

O processo de habilitação envolveu o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) e da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), em articulação com o adido agrícola do Brasil em Jacarta, a Embaixada do Brasil na Indonésia e o setor privado nacional.

