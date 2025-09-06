Agricultores familiares podem fornecer alimentos ao PAA Municipal

Elaine Oliveira

Capital News



Agencia Brasil ..

Agencia Brasil

..

Agricultores familiares interessados em fornecer alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Municipal já podem se preparar. A chamada pública foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (5) e vai selecionar produtores locais para abastecer o Banco de Alimentos de Campo Grande, responsável por repassar os produtos a entidades sociais cadastradas.

Serão adquiridos frutas, verduras, legumes, pães, mel e doces caseiros, com período de fornecimento previsto entre 6 de outubro de 2025 e 6 de abril de 2026. A iniciativa dispensa processo licitatório, garantindo mais agilidade e incentivo direto à agricultura familiar.

Quem pode participar

Podem apresentar propostas agricultores familiares com inscrição no Pronaf, CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ou DAP válida, além de estarem no CadÚnico. Cada produtor poderá fornecer até R$ 7.500 por ano, respeitando os limites de quantidade definidos para cada item.

A entrega das propostas deve ser feita entre os dias 9 e 12 de setembro, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, na Semades, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 1º andar, Shopping Marrakech, Centro.

Se o número de interessados for maior que os recursos disponíveis, terão prioridade agricultores que sejam:

inscritos no CadÚnico;

pertencentes a povos e comunidades tradicionais;

mulheres agricultoras;

assentados da reforma agrária;

produtores orgânicos;

jovens de 18 a 29 anos.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Semades, pelo telefone 4042-0497 (ramal 2419).