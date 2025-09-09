Simone Tebet anuncia entrega de projeto da Ferrovia Atlântico–Pacífico até 2026

Flávio Veras

Senado/Divulgação Ministra participou de audiência no Senado e fez um balanço do projeto de integração sul-americana

Ministra participou de audiência no Senado e fez um balanço do projeto de integração sul-americana

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira (12) que o governo federal vai concluir, até o fim de 2026, o projeto básico e executivo da Ferrovia Atlântico–Pacífico, que ligará Ilhéus (BA) ao Peru. Segundo ela, a iniciativa será estruturada margeando rodovias já existentes, o que deve reduzir impactos ambientais e agilizar o licenciamento.

Tebet destacou que a atual gestão assumiu o compromisso de deixar o projeto pronto como política de Estado, permitindo que a próxima administração tenha condições de licitar trechos e iniciar as obras. A China foi apontada pela ministra como principal parceira técnica, por ter expertise para entregar os estudos em 18 meses — prazo significativamente menor que o previsto inicialmente pela estatal Infra S.A.

A ministra afirmou que a ferrovia poderá ser um marco para o comércio com a Ásia, ao criar uma nova rota de exportação mais rápida e menos dependente dos portos do Atlântico. “Deixar esse projeto pronto é plantar uma semente estratégica para o futuro”, disse.

Durante reunião na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Tebet também apresentou avanços do programa Rotas de Integração Sul-Americanas, voltado a ampliar a conexão logística entre o Brasil e países vizinhos, fortalecendo o comércio e o turismo regional.

A ministra ainda comentou sobre a resposta do governo à sobretaxa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ela afirmou que o pacote de medidas, que será apresentado por meio de medida provisória, terá impacto fiscal reduzido, não pressionará a inflação nem aumentará a dívida pública.