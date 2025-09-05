Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Mato Grosso do Sul

União Europeia reconhece Brasil como livre de gripe aviária e libera exportação de frango

País já tem 41 mercados reabertos; UE deve retomar pre-listing suspenso desde 2018

Elaine Oliveira
Capital News

A União Europeia reconheceu oficialmente o Brasil como livre de gripe aviária e autorizou a retomada das exportações de carne de frango para o bloco. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em publicação na rede social X.

Segundo o ministro, a decisão foi comunicada durante uma videoconferência com o comissário de Saúde da União Europeia, Oliver Várhelyi, que contou também com a participação do ministro da Pesca, André de Paula.

“Tivemos boas notícias. Primeiro o reconhecimento do status para o Brasil de livre da gripe aviária, o que vai nos permitir a retomada das exportações para a Europa”, afirmou Fávaro.

As importações haviam sido suspensas em maio, após a confirmação de um caso da doença em uma granja comercial no município de Montenegro (RS). Em junho, o Brasil declarou-se livre da gripe aviária, após a desinfecção da propriedade afetada e a ausência de novos registros durante 28 dias.

Atualmente, 41 países já retiraram o embargo. Só no último dia 25, Chile, Arábia Saudita, Namíbia e Macedônia do Norte anunciaram a reabertura de seus mercados para o frango brasileiro.

Com a decisão da União Europeia, ainda mantêm restrições Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste.

O ministro Fávaro destacou ainda que o comissário europeu se comprometeu a articular uma reunião com os estados-membros do bloco para retirar barreiras sanitárias adicionais e retomar o pre-listing — procedimento que reconhece a equivalência dos sistemas de inspeção sanitária entre Brasil e União Europeia e que está suspenso desde 2018.

“O compromisso dele é que nas próximas semanas, os estados-membros da comunidade europeia se reunirão para a retirada do controle reforçado e a volta do pre-listing tão importante para o Brasil, que está suspenso desde 2018”, completou o ministro.

