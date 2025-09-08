Brasil amplia exportações agropecuárias para Argentina

Elaine Oliveira

O governo brasileiro e a Argentina concluíram uma negociação sanitária que autoriza o Brasil a exportar ovos em pó para alimentação animal, matérias-primas de suínos e miúdos suínos “in natura” para o país vizinho.

Segundo especialistas, as novas aberturas fortalecem a integração comercial entre os dois países, principais parceiros no MERCOSUL. Com mais de 45 milhões de habitantes, a Argentina apresenta crescente demanda por produtos voltados à indústria de nutrição animal e ao mercado “pet”. No setor suinícola, a medida cria oportunidades para cortes menos consumidos no mercado interno.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para a Argentina, com destaque para produtos agroflorestais, cacau e café. Com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 425 aberturas de mercado desde o início de 2023.

O resultado é fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).