Preços do boi gordo e da carne se mantêm estáveis

Elaine Oliveira

Capital News



Famasul ..

Famasul

..

Os preços do boi gordo e da carne vêm se mantendo praticamente estáveis, de acordo com levantamentos do Cepea. Pesquisadores explicam que a estiagem limita a oferta de animais a pasto, concentrando a comercialização em lotes confinados, muitas vezes adquiridos por meio de contratos.

Além disso, as exportações em ritmo intenso reduzem o volume disponível no mercado doméstico, ajudando a sustentar os preços no atacado, mesmo diante de um consumo mais contido, segundo operadores do setor consultados pelo Cepea.