Preços dos ovos sobem em agosto após queda nos meses anteriores

Elaine Oliveira

Os preços médios dos ovos voltaram a subir em agosto, interrompendo o movimento de queda que vinha sendo observado desde maio, segundo levantamento do Cepea. Pesquisadores explicam que, embora tenha havido enfraquecimento das cotações na segunda quinzena, com menor volume de vendas e concessão de descontos, o avanço registrado no início do mês sustentou as médias mensais.

Em Bastos (SP), a caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra foi comercializada a R$ 151,81 em agosto, alta de 1,7% em relação a julho. Já o produto posto (CIF) na Grande São Paulo teve aumento de 2,1%, chegando a R$ 158,96 por caixa.