Preços dos produtos avícolas caem pelo quarto mês seguido em agosto

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/Famasul Avicultura em MS

Divulgação/Famasul

Avicultura em MS

As cotações médias dos produtos avícolas registraram queda em agosto na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea, marcando o quarto mês consecutivo de retração. Pesquisadores apontam que, embora tenham sido observados aumentos na primeira quinzena, as quedas na segunda metade do mês foram mais acentuadas, refletindo a fraca demanda típica do período de fim de mês.

No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado foi comercializado à média de R$ 6,99/kg em agosto, recuo de 2,7% em relação a julho. Já o frango congelado teve desvalorização de 3,1%, para R$ 6,95/kg.

Quanto à carne, o filé congelado apresentou queda de 6,9% no mesmo período, sendo comercializado à média de R$ 14,36/kg no atacado da Grande São Paulo.