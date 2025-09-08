Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Avicultura

Preços dos produtos avícolas caem pelo quarto mês seguido em agosto

Frango inteiro e filé congelado registram retração no atacado da Grande São Paulo

Elaine Oliveira
Capital News

As cotações médias dos produtos avícolas registraram queda em agosto na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea, marcando o quarto mês consecutivo de retração. Pesquisadores apontam que, embora tenham sido observados aumentos na primeira quinzena, as quedas na segunda metade do mês foram mais acentuadas, refletindo a fraca demanda típica do período de fim de mês.

No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado foi comercializado à média de R$ 6,99/kg em agosto, recuo de 2,7% em relação a julho. Já o frango congelado teve desvalorização de 3,1%, para R$ 6,95/kg.

Quanto à carne, o filé congelado apresentou queda de 6,9% no mesmo período, sendo comercializado à média de R$ 14,36/kg no atacado da Grande São Paulo.

