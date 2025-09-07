Agropecuária impulsiona crescimento do PIB no segundo trimestre de 2025

Elaine Oliveira

A agropecuária brasileira cresceu 10,1% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, impulsionando o Produto Interno Bruto (PIB), que avançou 2,2% no comparativo anual, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (2).

“O resultado do PIB evidencia a força do agro que impulsiona o Brasil”, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. “Trata-se de um setor que investe, cresce e confia no produtor rural brasileiro. Seguiremos trabalhando para gerar cada vez mais resultados e abrir novas oportunidades”.

O bom desempenho do setor se deve à safra significativa de diversos produtos, conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE. Os destaques de crescimento na estimativa de produção anual e ganho de produtividade foram: milho (19,9%), soja (14,2%), arroz (17,7%), algodão (7,1%) e café (0,8%).

No primeiro semestre de 2025, o PIB cresceu 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com desempenho positivo na Agropecuária (10,1%), Indústria (1,7%) e Serviços (2,0%).

Considerando os quatro trimestres terminados em junho de 2025, o PIB acumulado apresentou alta de 3,2% frente aos quatro trimestres anteriores. Essa taxa decorreu de crescimento de 3,0% no Valor Adicionado a preços básicos e de 4,2% nos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios, com destaque para Agropecuária (5,8%), Indústria (2,4%) e Serviços (2,9%).