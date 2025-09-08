Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Estoques de suco de laranja devem registrar recuperação na safra 2025/26

Setor deve deixar volumes críticos de lado após quatro temporadas consecutivas

Elaine Oliveira
Capital News

Após quatro safras consecutivas com estoques criticamente baixos, o mercado de suco de laranja projeta recuperação na safra 2025/26. Dados da CitrusBR apontam que, na safra 2024/25, os estoques de suco (FCOJ) totalizaram 146,3 mil toneladas, 25,3% acima do registrado no ciclo anterior.

Segundo pesquisadores do Cepea, apesar de ainda baixos, esses volumes surpreenderam positivamente os agentes de mercado, considerando a escassez de frutas que elevou os preços da laranja a patamares históricos e dificultou a produção de suco com bom rendimento.

Com o avanço da safra 2025/26 e a entrada da laranja pera na moagem, os cálculos do Cepea indicam que os estoques podem atingir cerca de 200 mil toneladas até junho de 2026. Se confirmado, será a primeira vez em cinco anos que o setor supera o limite crítico de 150 mil toneladas.

Pesquisadores destacam que, para alcançar esse patamar, será necessário que o consumo volte aos níveis anteriores a 2024/25, o rendimento médio de suco se mantenha em 278 caixas de 40,8 kg por tonelada de suco e que a indústria processe pelo menos 260 milhões de caixas.

