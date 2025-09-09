Campo Grande 00:00:00 Terça-feira, 09 de Setembro de 2025

Agronegócio Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 11:08 - A | A

Terça-feira, 09 de Setembro de 2025, 11h:08 - A | A

Noco Mercado

Brasil abre mercado de chia para Paraguai

Negociação fitossanitária permite exportação de grãos, beneficiando pequenos e médios produtores

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Elaine Oliveira
Capital News

O governo brasileiro e o Paraguai concluíram uma negociação fitossanitária que autoriza a exportação de chia em grãos do Brasil para o país vizinho.

Segundo especialistas, a medida cria novas oportunidades de negócios para pequenos e médios produtores rurais, especialmente nas regiões do Centro-Oeste, oeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, onde a produção da chia é significativa.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 963 milhões em produtos agropecuários para o Paraguai. Com esta abertura, o agronegócio brasileiro alcança 426 mercados liberados desde o início de 2023.

O resultado é fruto da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República