Brasil abre mercado de chia para Paraguai

O governo brasileiro e o Paraguai concluíram uma negociação fitossanitária que autoriza a exportação de chia em grãos do Brasil para o país vizinho.

Segundo especialistas, a medida cria novas oportunidades de negócios para pequenos e médios produtores rurais, especialmente nas regiões do Centro-Oeste, oeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, onde a produção da chia é significativa.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 963 milhões em produtos agropecuários para o Paraguai. Com esta abertura, o agronegócio brasileiro alcança 426 mercados liberados desde o início de 2023.

O resultado é fruto da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).