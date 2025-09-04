Campo Grande 00:00:00 Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Legislativo Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17:25 - A | A

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 17h:25 - A | A

CÂMARA DE CG

Lei aprovada proíbe contratação para cargo público de pessoas condenadas por racismo

Além disso, vereadores mantiveram dois vetos do Executivo Municipal, na sessão desta quinta (4)

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Flávio Veras
Capital News

Na sessão desta quinta-feira (4), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram dois projetos de lei e confirmaram quatro vetos encaminhados pelo Executivo.

Entre as propostas aprovadas está o Projeto de Lei 11.668/25, de autoria do vereador Jean Ferreira, que proíbe a nomeação, em cargos efetivos e comissionados da administração pública municipal, de pessoas condenadas por crimes previstos na Lei de Racismo.
Segundo Ferreira, a medida é importante para a promoção da igualdade e combate ao preconceito, lembrando a representatividade de comunidades negras, indígenas e quilombolas na história da capital.

Também foi aprovado, em regime de urgência, o Projeto de Lei 11.695/25, que reconhece como de utilidade pública a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (Anumis/MS), dedicada ao estudo histórico de moedas e cédulas.

Já em relação aos vetos, os parlamentares mantiveram a decisão da prefeitura contra a obrigatoriedade de ar-condicionado em novos ônibus do transporte coletivo, sob alegação de vício de iniciativa e impacto financeiro no contrato de concessão.

Também foram mantidos os vetos ao programa municipal de acompanhamento da regulação de leitos do SUS, à campanha Maio Vermelho (voltada à prevenção de AVCs) e, parcialmente, ao projeto que cria o Banco de Emprego para a Juventude, que previa incentivos fiscais a empresas participantes.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República