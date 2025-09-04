Lei aprovada proíbe contratação para cargo público de pessoas condenadas por racismo

Flávio Veras

Câmara de CG/Divulgação Além disso, vereadores mantiveram dois vetos do Executivo Municipal, na sessão desta quinta (4)

Além disso, vereadores mantiveram dois vetos do Executivo Municipal, na sessão desta quinta (4)

Na sessão desta quinta-feira (4), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram dois projetos de lei e confirmaram quatro vetos encaminhados pelo Executivo.

Entre as propostas aprovadas está o Projeto de Lei 11.668/25, de autoria do vereador Jean Ferreira, que proíbe a nomeação, em cargos efetivos e comissionados da administração pública municipal, de pessoas condenadas por crimes previstos na Lei de Racismo.

Segundo Ferreira, a medida é importante para a promoção da igualdade e combate ao preconceito, lembrando a representatividade de comunidades negras, indígenas e quilombolas na história da capital.

Também foi aprovado, em regime de urgência, o Projeto de Lei 11.695/25, que reconhece como de utilidade pública a Associação Numismática Sul-Mato-Grossense (Anumis/MS), dedicada ao estudo histórico de moedas e cédulas.

Já em relação aos vetos, os parlamentares mantiveram a decisão da prefeitura contra a obrigatoriedade de ar-condicionado em novos ônibus do transporte coletivo, sob alegação de vício de iniciativa e impacto financeiro no contrato de concessão.

Também foram mantidos os vetos ao programa municipal de acompanhamento da regulação de leitos do SUS, à campanha Maio Vermelho (voltada à prevenção de AVCs) e, parcialmente, ao projeto que cria o Banco de Emprego para a Juventude, que previa incentivos fiscais a empresas participantes.