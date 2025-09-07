Campo Grande 00:00:00 Domingo, 07 de Setembro de 2025

Polícia Domingo, 07 de Setembro de 2025, 08:41 - A | A

Domingo, 07 de Setembro de 2025, 08h:41 - A | A

Mato Grosso do Sul

Mulher esfaqueia marido em fazenda de Bataguassu após agressões

Vítima permanece internada; esposa foi presa em flagrante pela polícia

Elaine Oliveira
Capital News

Uma mulher de 36 anos foi presa na noite desta sexta-feira (5) após esfaquear o marido, de 25, em uma fazenda de Bataguassu, a 295 quilômetros de Campo Grande. Ela afirmou ter agido em legítima defesa durante uma briga do casal.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h e, no trajeto até a fazenda, encontrou a equipe de socorro encaminhando o homem ao hospital, acompanhado da esposa. Diante da situação, os policiais retornaram à cidade e conduziram a mulher à delegacia.

Em depoimento, ela relatou que o casal havia consumido bebida alcoólica antes da discussão. A confusão começou quando ela preparava um lanche e, segundo contou, o marido a empurrou e debochou dela, dizendo que não teria coragem de esfaqueá-lo. Em seguida, ele teria tentado agredi-la, momento em que ela reagiu com uma facada no peito.

A mulher declarou ainda que já havia sofrido agressões anteriores. Após o ataque, tentou conter o sangramento e ligou para a irmã pedindo ajuda. O marido foi socorrido consciente, mas agitado devido ao consumo de álcool, e segue internado.

A faca usada no crime, com lâmina de aproximadamente 10 centímetros, foi apreendida. A mulher permanece presa em flagrante.

