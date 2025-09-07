Adolescente é esfaqueado durante jogo de futebol em Campo Grande

Elaine Oliveira

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado por outro menor durante um jogo de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima dentro de um mercado, consciente e orientada, relatando o ocorrido.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente teria sido atingido na costela ao defender um colega, sendo que o agressor fugiu em seguida.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou a vítima à UPA Leblon, acompanhada da mãe. A PM realizou rondas nas imediações, mas não localizou o menor envolvido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação policial.