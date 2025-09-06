Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Dourados

Homem é encontrado morto com corte na cabeça em Dourados

Vítima, que aparenta ser indígena, foi encontrada com um corte na cabeça; Polícia investiga o caso

Viviane Freitas
Capital News

Na manhã deste sábado (6), o corpo de um homem foi encontrado no fundo do Parque Antenor Martins, localizado na região oeste de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que ainda não foi identificada, parecia ser indígena e apresentava um corte na cabeça.

Segundo informações apuradas pela reportagem, pessoas que passavam pelo local perceberam o corpo e acionaram o socorro imediatamente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o parque, mas ao chegar, constatou que o homem já estava morto.

A Polícia Militar foi chamada e está aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil para dar início aos trabalhos de investigação. As autoridades ainda tentam identificar a vítima e entender as circunstâncias da morte.

O corte na cabeça da vítima levanta suspeitas sobre a causa da morte, mas até o momento, não há informações oficiais sobre se o caso foi um acidente ou crime. A investigação segue em andamento.

A Polícia Civil está trabalhando para esclarecer o caso e obter mais detalhes sobre o que aconteceu. O Parque Antenor Martins, conhecido pela sua tranquilidade, foi palco de um evento que chocou a comunidade local.

