Homem é encontrado morto com corte na cabeça em Dourados

Viviane Freitas

Capital News



A Gazeta

A Gazeta



Na manhã deste sábado (6), o corpo de um homem foi encontrado no fundo do Parque Antenor Martins, localizado na região oeste de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que ainda não foi identificada, parecia ser indígena e apresentava um corte na cabeça.

Segundo informações apuradas pela reportagem, pessoas que passavam pelo local perceberam o corpo e acionaram o socorro imediatamente. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o parque, mas ao chegar, constatou que o homem já estava morto.

A Polícia Militar foi chamada e está aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil para dar início aos trabalhos de investigação. As autoridades ainda tentam identificar a vítima e entender as circunstâncias da morte.

O corte na cabeça da vítima levanta suspeitas sobre a causa da morte, mas até o momento, não há informações oficiais sobre se o caso foi um acidente ou crime. A investigação segue em andamento.

A Polícia Civil está trabalhando para esclarecer o caso e obter mais detalhes sobre o que aconteceu. O Parque Antenor Martins, conhecido pela sua tranquilidade, foi palco de um evento que chocou a comunidade local.