Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Esporte Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 11:41 - A | A

Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025, 11h:41 - A | A

Estadual da Série B 2025

Clubes da Capital decepcionam na Série B do Estadual e veem adversários dispararem

Comercial e Taveirópolis perdem pontos importantes, enquanto Maracaju e Bataguassu vencem e se firmam na briga pelo acesso

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Anderson Ramos Lino
Capital News

Rodrigo Moreira/FFMS

Comercial 0 x 0 CR Aquiadauana - Estadual da Série B 2025

Comercial e Aquidauana não foram eficientes e o placar ficou zerado no Estádio Jacques da Luz pela Série B

A segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B trouxe resultados preocupantes para os clubes da capital. Jogando em casa, Comercial e Taveirópolis não conseguiram a vitória, enquanto o Maracaju assumiu a liderança isolada e o Bataguassu entrou na briga direta pelo acesso. A derrota do Taveirópolis e o empate do Comercial já ligam o alerta para a necessidade de reação imediata.

Comercial empata e aumenta a pressão sobre o técnico

O Comercial estreou em casa com um empate frustrante de 0 a 0 contra o CR Aquidauana, no Estádio Jacques da Luz. Apesar da partida movimentada, o placar não saiu do zero, para a decepção da torcida. O resultado já coloca o técnico Tiago Batizoco sob pressão, pois o Colorado agora precisa de uma vitória na próxima rodada para manter viva a esperança de voltar à elite do futebol estadual em 2026.

Enquanto o Comercial amarga a quarta posição com apenas dois pontos, o CR Aquidauana, com o empate, se manteve na segunda posição, dividindo os mesmos quatro pontos com o Bataguassu.

Rodrigo Moreira/FFMS

Taveiropólis 0 x 1 Maracajú - Estadual da Série B 2025

Maracaju lidera Série B após a vitória contra o Taveiropólis

Maracaju assume liderança; Bataguassu entra na briga

Em outro jogo em Campo Grande, o Maracaju venceu o Taveirópolis por 1 a 0 no Estádio Moreninhas. O gol de Henrique e uma defesa de pênalti do goleiro Breno Mohamed garantiram a vitória e a liderança isolada para o Maracaju, que agora soma seis pontos. Já o Taveirópolis de Campo Grande amarga a lanterna, sem pontuar nas duas primeiras rodadas.

O Bataguassu também se deu bem na rodada, vencendo o São Gabriel por 2 a 0 fora de casa. Com gols de Paolo e Pablo, a equipe conquistou seus primeiros três pontos e entrou na disputa direta por uma vaga na Série A.

Próximos desafios

Na terceira rodada, o Comercial terá um confronto direto contra o Taveirópolis em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de ambos. O CR Aquidauana recebe o São Gabriel, enquanto o Bataguassu enfrenta o líder Maracaju em um jogo que promete ser crucial para a disputa do topo da tabela.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República