Clubes da Capital decepcionam na Série B do Estadual e veem adversários dispararem

Anderson Ramos Lino

Capital News



Rodrigo Moreira/FFMS Comercial e Aquidauana não foram eficientes e o placar ficou zerado no Estádio Jacques da Luz pela Série B

A segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B trouxe resultados preocupantes para os clubes da capital. Jogando em casa, Comercial e Taveirópolis não conseguiram a vitória, enquanto o Maracaju assumiu a liderança isolada e o Bataguassu entrou na briga direta pelo acesso. A derrota do Taveirópolis e o empate do Comercial já ligam o alerta para a necessidade de reação imediata.

Comercial empata e aumenta a pressão sobre o técnico

O Comercial estreou em casa com um empate frustrante de 0 a 0 contra o CR Aquidauana, no Estádio Jacques da Luz. Apesar da partida movimentada, o placar não saiu do zero, para a decepção da torcida. O resultado já coloca o técnico Tiago Batizoco sob pressão, pois o Colorado agora precisa de uma vitória na próxima rodada para manter viva a esperança de voltar à elite do futebol estadual em 2026.

Enquanto o Comercial amarga a quarta posição com apenas dois pontos, o CR Aquidauana, com o empate, se manteve na segunda posição, dividindo os mesmos quatro pontos com o Bataguassu.

Rodrigo Moreira/FFMS Maracaju lidera Série B após a vitória contra o Taveiropólis

Maracaju assume liderança; Bataguassu entra na briga

Em outro jogo em Campo Grande, o Maracaju venceu o Taveirópolis por 1 a 0 no Estádio Moreninhas. O gol de Henrique e uma defesa de pênalti do goleiro Breno Mohamed garantiram a vitória e a liderança isolada para o Maracaju, que agora soma seis pontos. Já o Taveirópolis de Campo Grande amarga a lanterna, sem pontuar nas duas primeiras rodadas.

O Bataguassu também se deu bem na rodada, vencendo o São Gabriel por 2 a 0 fora de casa. Com gols de Paolo e Pablo, a equipe conquistou seus primeiros três pontos e entrou na disputa direta por uma vaga na Série A.

Próximos desafios

Na terceira rodada, o Comercial terá um confronto direto contra o Taveirópolis em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de ambos. O CR Aquidauana recebe o São Gabriel, enquanto o Bataguassu enfrenta o líder Maracaju em um jogo que promete ser crucial para a disputa do topo da tabela.