Correios e Serasa oferecem dívidas com até 99% de desconto por apenas um dia

Cerca de 10 milhões de dívidas poderão ser negociadas com até 99% de desconto nesta terça-feira (9), em uma ação conjunta da Serasa e dos Correios. A iniciativa acontece por apenas um dia e estará disponível em mais de 6 mil agências em todo o Brasil.

A negociação faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome, que reúne mais de 1,6 mil empresas — entre bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras e concessionárias de serviços básicos, como água, luz e gás.

Segundo os Correios, 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. “Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome”, informou a estatal.

Números da renegociação

De janeiro a julho deste ano, já foram firmados mais de 672 mil acordos com 99% de desconto — um aumento de 7,94% em relação ao mesmo período de 2024.

“O atendimento presencial dos Correios permite que a população resolva de forma rápida e segura suas pendências e alcance mais tranquilidade financeira”, destacou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Canais oficiais da Serasa para negociação

Site: www.serasalimpanome.com.br

Aplicativo Serasa (Google Play e App Store)

WhatsApp: (11) 99575-2096

Agências dos Correios: taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e de R$ 3,30 para 2ª via de boletos.