Brasileirão da Série C 2025

Série C entra na fase decisiva com quadrangular do acesso

CBF confirma datas, horários e transmissões da reta final da competição nacional

Anderson Ramos Lino
Capital News

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (1º) a tabela detalhada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O quadrangular decisivo, que definirá os quatro times promovidos à Série B de 2026, começa no próximo fim de semana e segue até 11 de outubro, quando todos os jogos da última rodada serão disputados simultaneamente.

A fase reúne oito equipes divididas em dois grupos. No Grupo B estão Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Já o Grupo C terá confrontos entre Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani.

Os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga na Série B do próximo ano, enquanto os líderes de cada grupo farão a grande final em dois jogos.

Transmissão confirmada

Todas as partidas terão exibição em TV aberta e streaming, com transmissão da Band, SportyNet, SportyNet+ e DAZN, garantindo ampla cobertura nacional da reta final da competição.

Primeira rodada

A abertura do quadrangular será no sábado (6/09), com Guarani x Ponte Preta, às 17h, no Brinco de Ouro, em Campinas, e São Bernardo x Londrina, às 19h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. No domingo (7/09), o complemento da rodada terá Floresta x Caxias, às 16h30, no Domingão, e Brusque x Náutico, às 19h, no Augusto Bauer.

Fórmula da disputa

Cada grupo terá jogos em turno e returno, totalizando seis rodadas.

Os dois primeiros colocados avançam à Série B de 2026.

Os líderes disputam a final da Série C em jogos de ida e volta.

Confira a tabela de jogos completa do Brasileirão da Série C clicando AQUI. 

