Paulo Corrêa pede reforma da rodoviária de Bonito e redutores em acesso de balneários

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Fotos Guia Melhores Destinos e Assessoria Rodoviária precisa de reforma, diz Paulo Corrêa

Fotos Guia Melhores Destinos e Assessoria

Rodoviária precisa de reforma, diz Paulo Corrêa

O deputado Paulo Corrêa (PSDB) pediu ao Governo do Estado a revitalização do terminal rodoviário de Bonito e a implantação de redutores de velocidade na rodovia MS-382, que dá acesso a alguns dos principais atrativos turísticos da região. Ao fazer a solicitação por meio de requerimentos apresentados na Assembleia Legislativa (Alems), parlamentar afirmou que as obras visam adequar a rodoviária e a rodovia à realidade do município, eleito 18 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil.

“A reforma vai muito além de garantir comodidade para os usuários do transporte de ônibus e vans que atendem Bonito. Queremos um terminal moderno, com identidade visual sustentável, acessibilidade para pessoas com deficiência, banheiros revitalizados, maior segurança e aumento da capacidade operacional. Além disso, a ideia é transformar o espaço em um ponto de convivência, com parque e academia ao ar livre à disposição da população”, disse o primeiro-secretário da Assembleia.

Sobre a MS-382, Corrêa reforçou a necessidade de medidas de segurança viária no trecho que dá acesso a atrativos turísticos como a Gruta do Lago Azul, Gruta São Miguel e Abismo Anhumas. O pedido considera o aumento significativo no fluxo de veículos pesados após a pavimentação da rodovia e a instalação de duas unidades de beneficiamento de grãos (Curicaca e Verluz) na região.

“A rodovia concentra não apenas o trânsito de caminhões de grande porte, mas também de turistas que utilizam vans e carros de passeio, muitas vezes orientados apenas por GPS. A ausência de sinalização e de dispositivos de redução de velocidade, somada a trechos com declive acentuado, expõe moradores, guias de turismo e visitantes a riscos constantes”, explicou Corrêa.

A indicação, que atende a solicitação do prefeito Josmail Rodrigues e dos vereadores de Bonito, pede a instalação de sinalização adequada e dispositivos como lombadas eletrônicas e travessias sinalizadas. “Nosso objetivo é garantir segurança no trânsito, preservar vidas e assegurar a fluidez do fluxo de veículos em uma área estratégica tanto para o turismo quanto para a produção agropecuária de Bonito”, concluiu o deputado.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.