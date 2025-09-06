Série D define três acessos; último classificado sai neste domingo na Arena das Dunas

Tiago WinterBarra FC
Gol nos acréscimos da etapa final dá vaga nas semifinais na Série D ao Barra-SC e o acesso para Série C 2026
A Série D do Campeonato Brasileiro viveu um sábado (6) de fortes emoções. Três clubes carimbaram o acesso à Série C de 2026 e garantiram também vaga nas semifinais da competição: Inter de Limeira-SP, Barra-SC e Maranhão-MA.
O quarto e último classificado será conhecido neste domingo (7), no aguardado clássico entre América-RN e Santa Cruz-PE, na Arena das Dunas, em Natal, que promete casa cheia.
Barra-SC conquista acesso inédito com gol nos acréscimos
Na Arena Barra, em Itajaí, o Barra-SC SAF viveu uma tarde histórica. Diante do Cianorte-PR, o “Pescador” confirmou a vaga na Série C com uma vitória dramática por 1 a 0, gol de Nathan já nos acréscimos.
O duelo foi equilibrado: o Barra criou boas chances no primeiro tempo, mas viu o adversário crescer após o intervalo. Quando a partida caminhava para os pênaltis, Nathan apareceu como herói e garantiu o acesso inédito.
Inter de Limeira volta à Série C após 22 anos
No Estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, a Inter de Limeira venceu o Goiatuba-GO por 1 a 0 e voltou a festejar um acesso nacional após mais de duas décadas.
O gol da vitória saiu no segundo tempo, com Kaio Cristian. Como no jogo de ida, em Goiás, houve empate sem gols, a equipe paulista garantiu a vaga e encerrou o jejum: a última participação da Inter na Série C havia sido em 2003.
Divulgação Maranhão A.C
O Maranhão A.C. está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série C depois de 18 anos ao eliminar o ASA
Maranhão surpreende e cala torcida em Arapiraca
No Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Maranhão fez uma das atuações mais marcantes da rodada. Com autoridade, o MAC derrotou o ASA por 3 a 0, gols de Ryan (duas vezes) e Keven, e assegurou seu retorno à Série C.
O goleiro Jean também foi decisivo ao defender pênalti de Júnior Viçosa ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time maranhense fechou o confronto com 4 a 0 no agregado, já que havia vencido em casa por 1 a 0.
Clássico nordestino define último acesso com Arena das Dunas lotada
O último classificado para a Série C sairá neste domingo, às 18h (MS), quando América-RN e Santa Cruz-PE se enfrentam na Arena das Dunas, em Natal. O estádio terá capacidade liberada para 29.865 torcedores, sendo cerca de 3 mil ingressos destinados à torcida visitante do Santa.
A partida terá transmissão ao vivo, assista pelo canal do YouTube do Metrópoles clicando AQUI.
Cotas financeiras por fase da Série D 2025
Quartas de final (jogo de acesso): + R$ 170 mil
Semifinais: + R$ 170 mil
Final: + R$ 250 mil
Como ficam as semifinais
Inter de Limeira-SP x Barra-SC
Maranhão-MA x América-RN ou Santa Cruz-PE
Os vencedores disputarão a grande final da Série D, enquanto todos já têm garantida a participação na Série C de 2026.