Brasileirão da Série D 2025

O Dia da Independência do Santa Cruz que garante acesso à Série C e celebra a chegada da SAF

Tricolor empata com o América-RN e retorna à terceira divisão em uma noite de festa na Arena das Dunas

Anderson Ramos Lino
Capital News

Em pleno 7 de setembro, o Santa Cruz viveu um verdadeiro dia de independência. Com uma Arena das Dunas em Natal com 29.807 torcedores, parecia o Estádio Arruda, a Cobra Coral empatou em 1 a 1 com o América-RN e, após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, garantiu o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A conquista, que tirou o clube da quarta divisão ou Campeonato Brasileiro da Série D, marca o início de uma nova fase para a equipe pernambucana.

A festa começou com o apito final, mas a luta foi intensa. O América-RN abriu o placar no início do segundo tempo, com Aruá, deixando a torcida do Santa Cruz tensa. No entanto, a equipe não se abateu e, com o meia Balotelli, buscou o empate que selou a classificação. O resultado foi um alívio para a massa tricolor, que lotou as arquibancadas em Natal e em seu Estádio em Pernambuco, mostrando o tamanho da paixão pelo clube.

Fé, emoção e uma nova era

A conquista do acesso não foi apenas um resultado em campo, mas um momento de superação e fé. O atacante Thiago Galhardo, que se tornou um dos símbolos da campanha, atravessou o gramado de joelhos para pagar uma promessa feita ao chegar ao clube. Emocionado, ele revelou um pedido do filho: "Subir da D pra C, da C pra B e da B pra A".

Divulgação / Assessoria Bruno Rodrigues

Treinador Marcelo Cabo e o Presidente Bruno Rodrigues do Santa Cruz - Série D 2025

Treinador Marcelo Cabo e o Presidente Bruno Rodrigues do Santa Cruz na Arena das Dunas no jogo do acesso

Além da emoção em campo, a vitória coincide com um momento crucial fora dele. Um dos investidores do clube, Iran Barbosa, revelou que a SAF do Santa Cruz está assinada. O acordo, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão em até 15 anos, foi ajustado recentemente e agora depende apenas de ritos administrativos para ser oficializado. Esse movimento promete dar um novo fôlego financeiro e estrutural ao clube.

O técnico Marcelo Cabo, que liderou a equipe rumo à terceira divisão, já tem contrato até 2027 e declarou o desejo de ter "vida longa" no Santa Cruz. A sintonia entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria foi um dos fatores para o sucesso na Série D.

Semifinais e próximos desafios

Com o acesso garantido, o Santa Cruz agora se prepara para as semifinais da Série D. O adversário será o Maranhão, que também subiu de divisão ao vencer o ASA. A disputa segue no formato de ida e volta, com datas a serem definidas pela CBF.

O outro confronto das semifinais será entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP, que eliminaram o Cianorte e o Goiatuba. A chegada à Série C representa um novo começo para o Santa Cruz, que agora se volta para um futuro de mais estabilidade e competitividade.

Cotas financeiras por fase da Série D 2025

Quartas de final (jogo de acesso): + R$ 170 mil

Semifinais: + R$ 170 mil

Final: + R$ 250 mil

Os vencedores disputarão a grande final da Série D, enquanto todos já têm garantida a participação na Série C de 2026.

Reprodução/Am´rica-RN

América 1 x 1 Santa Cruz na Arena das Dunas pela Série D 2025

Arena das Dunas recebeu o maior público do ano no jogo entre América 1 x 1 Santa Cruz pela Série D 2025

Comente esta notícia

