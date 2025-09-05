Campo Grande 00:00:00 Sábado, 06 de Setembro de 2025

Estadual de futebol da Série B 2025

Comercial abre venda de ingressos para estreia em casa contra o Aquidauana

Clube disponibiliza ingressos antecipados em três pontos de venda; meia-entrada só na bilheteria

Anderson Ramos Lino
Capital News

Arquivo/FFMS

Jacques da Luz

A partida do Comercial será neste domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

O Esporte Clube Comercial iniciou nesta semana a venda de ingressos para o duelo diante do Clube de Regatas Aquidauana, válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B 2025.

A partida será neste domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e marca a primeira apresentação do Colorado diante de sua torcida nesta edição do torneio.

Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis em três pontos de venda físicos: R7 Esportes (Av. Júlio de Castilho, 1669), Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848) e Imobiliária Casa X (Av. Afonso Pena, 4211).

Já a meia-entrada será comercializada exclusivamente no dia do jogo, diretamente na bilheteria do estádio, mediante comprovação legal para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes, jovens de baixa renda e doadores de sangue ou medula óssea.

Colorado busca primeira vitória

O Comercial estreou na Série B Estadual jogando fora de casa contra a AA Bataguassu, no último sábado (30), e empatou em 0 a 0. Agora, busca sua primeira vitória para se firmar na briga pelo acesso.

O presidente do clube, Marlon Brandt, destacou a importância da presença do torcedor. "Para nós é jogo de decisão, de seis pontos. O estádio precisa ficar colorado. O Comercial é o time da cidade", disse o dirigente.

O elenco encerra a preparação neste sábado (6) com treino tático no Jacques da Luz.

Dani Mugarte/EC Comercial

Bataguassu 0 x 0 Comercial Estadual da Série B - 2025

Comercial estreou com empate sem gols contra o Bataguassu fora de casa, e agora busca vitória diante de seus torcedores Colorados

Rodada continua no fim de semana

Além de Comercial x Aquidauana, a segunda rodada da Série B terá outros dois jogos:

Sábado (6/09), 16h – Taveirópolis EC x Maracaju AC, também no Jacques da Luz.

Domingo (7/09), 15h – São Gabriel EC x AA Bataguassu, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Serviço: 

Jogo: EC Comercial x CR Aquidauana
Data: Domingo, 7/09/2025 - Horário: 16h (MS)
Local: Estádio Jacques da Luz – Campo Grande
Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia, apenas na bilheteria no dia do jogo)

Pontos de venda:

R7 Esportes – Av. Júlio de Castilho, 1669

Lotérica Real – Rua Rui Barbosa, 848

Imobiliária Casa X – Av. Afonso Pena, 4211

Confira a tabela completa dos jogos no link clicando AQUI.  

Dani Mugarte/ EC Comercial

Torcida do Comercial - Estadual Série B 2025

Torcedores do Colorado da Falange Vermelha no jogo contra o Bataguassu na primeira rodada

