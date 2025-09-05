Comercial abre venda de ingressos para estreia em casa contra o Aquidauana

Arquivo/FFMS
A partida do Comercial será neste domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande
O Esporte Clube Comercial iniciou nesta semana a venda de ingressos para o duelo diante do Clube de Regatas Aquidauana, válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B 2025.
A partida será neste domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e marca a primeira apresentação do Colorado diante de sua torcida nesta edição do torneio.
Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis em três pontos de venda físicos: R7 Esportes (Av. Júlio de Castilho, 1669), Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848) e Imobiliária Casa X (Av. Afonso Pena, 4211).
Já a meia-entrada será comercializada exclusivamente no dia do jogo, diretamente na bilheteria do estádio, mediante comprovação legal para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes, jovens de baixa renda e doadores de sangue ou medula óssea.
Colorado busca primeira vitória
O Comercial estreou na Série B Estadual jogando fora de casa contra a AA Bataguassu, no último sábado (30), e empatou em 0 a 0. Agora, busca sua primeira vitória para se firmar na briga pelo acesso.
O presidente do clube, Marlon Brandt, destacou a importância da presença do torcedor. "Para nós é jogo de decisão, de seis pontos. O estádio precisa ficar colorado. O Comercial é o time da cidade", disse o dirigente.
O elenco encerra a preparação neste sábado (6) com treino tático no Jacques da Luz.
Rodada continua no fim de semana
Além de Comercial x Aquidauana, a segunda rodada da Série B terá outros dois jogos:
Sábado (6/09), 16h – Taveirópolis EC x Maracaju AC, também no Jacques da Luz.
Domingo (7/09), 15h – São Gabriel EC x AA Bataguassu, no Estádio Laertão, em Costa Rica.
Serviço:
Jogo: EC Comercial x CR Aquidauana
Data: Domingo, 7/09/2025 - Horário: 16h (MS)
Local: Estádio Jacques da Luz – Campo Grande
Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia, apenas na bilheteria no dia do jogo)
Pontos de venda:
R7 Esportes – Av. Júlio de Castilho, 1669
Lotérica Real – Rua Rui Barbosa, 848
Imobiliária Casa X – Av. Afonso Pena, 4211
Confira a tabela completa dos jogos no link clicando AQUI.