Brasileirão da Série B 2025

Coritiba reassume ponta, Remo se aproxima do G-4 e Goiás entra em campo pela Série B

Série B mostra equilíbrio na 25ª rodada com disputas diretas pelo acesso e contra o rebaixamento

Anderson Ramos Lino
Capital News

JP PachecoCoritiba

Coritiba 4 x 0 Ferroviária - Campeonato Brasileiro Série B 2025

Coritiba dorme líder da Série B após derrotar a equipe do Ferroviária

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue movimentando a tabela e mantendo a disputa acirrada tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento.

O destaque da sexta-feira (5) foi o Coritiba, que não tomou conhecimento da Ferroviária e goleou por 4 a 0 no Couto Pereira. Com o resultado, o Coxa chegou a 46 pontos e reassumiu a liderança, ainda que com um jogo a mais em relação ao Goiás, vice-líder com 44, que encara o Avaí neste domingo (7), às 20h30 (de MS), na Ressacada. 

Outro resultado marcante veio em Manaus, onde o Remo venceu o Amazonas por 3 a 1 no estádio Carlos Zamith. O triunfo encerrou uma sequência de três jogos sem vitória e aliviou a pressão sobre o técnico português Antônio Oliveira.

O destaque da partida foi Pedro Rocha, autor de dois gols, com Marrony completando o placar após duas assistências do uruguaio Nico Ferreira. A Onça descontou com Luan Silva. O Leão chega a 38 pontos, na quinta posição, um atrás do Criciúma, que fecha o G-4. Já o Amazonas amarga a segunda derrota seguida e segue no Z-4, em 19º, com 24 pontos. 

Raul Martins / Remo

Amazonas 1 x 3 Remo - Campeonato Brasileiro Série B 2025 - Pedro Rocha

Pedro Rocha volta a balançar as redes e marcou dois gols na vitória fora de casa contra o Amazonas

Na luta direta contra o rebaixamento, o Volta Redonda superou o Paysandu por 2 a 1, de virada, no Mangueirão. O resultado manteve o Papão na lanterna, com 21 pontos, enquanto o Voltaço respira ao chegar a 26, mas ainda em 17º. 

Foi a primeira vitória do Volta Redonda no 2º turno e o seus dois primeiros gols marcados no returno. Já o Paysandu chegou a oito jogos sem vencer e conheceu sua quinta derrota seguida, amargando a lanterna, com 21 pontos.

Após a derrota, o Paysandu informou que Claudinei Oliveira não é mais técnico da equipe bicolor. 

O sábado (6) teve apenas uma partida, mas recheada de polêmicas. No estádio Nicnet, em Ribeirão Preto, o Athletico-PR venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, com gols de Kervin Viveros, Luiz Fernando e Dudu. Marquinhos descontou para os donos da casa. A partida teve dois pênaltis, expulsão e gol anulado após longa análise do VAR. O Furacão alcançou os 36 pontos, voltando a sonhar com acesso, enquanto o Pantera ficou com 28, ainda próximo da zona de perigo. 

Rodada decisiva neste domingo 

O domingo será de grandes duelos. Às 16h (MS), no Heriberto Hülse, o clássico catarinense entre Criciúma (4º, 39 pontos) e Chapecoense (3º, 41) promete emoções diretas na briga pelo G-4. Logo depois, às 17h30, o América-MG (18º, 25 pontos) recebe o Operário-PR, em Belo Horizonte. Fechando o dia, às 20h30, o Goiás visita o Avaí, em Florianópolis, podendo recuperar a liderança em caso de vitória. 

Encerramento na segunda-feira 

A rodada se completa na segunda (8), com três partidas: Novorizontino x Atlético-GO, às 18h30, em Novo Horizonte; Cuiabá x CRB, às 19h, na Arena Pantanal; e Vila Nova x Athletic, às 20h30, no OBA, em Goiânia.

Confira a tabela completa dos jogos e resultados da Série B clicando AQUI 

Raul Martins / Remo

Amazonas 1 x 3 Remo - Campeonato Brasileiro Série B 2025

Remo vence o Amazonas em Manaus e alivia a pressão sobre o treinador português Antonio Oliveira

